Rapina in villa a Spello, imprenditore e moglie legati e rapinati

SPELLO – Rapina in villa a Spello ai danni di un imprenditore che era in compagnia della moglie. La notizia è stata riportata dall’edizione umbra de Il Messaggero. Il fatto è’ accaduto mercoledì notte ad un imprenditore di Spello il quale sotto la minaccia dell’arma e di più uomini coperti al volto dalle mascherine, è stato costretto a rientrare in casa e a rispondere a tutti gli ordini impartiti dai banditi. L’uomo colpito con un pugno al volto è stato costretto ad aprire la cassaforte. Preso il bottino i malviventi sono fuggiti. Sono in corso le indagini per ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto nel tentativo di dare un nome e un volto ai malviventi. Si stima sia stato sottratto un bottino di un valore per diverse migliaia di euro.