Rapina ad Arrone, restano in carcere i due diciottenni arrestati

TERNI – Restano in carcere i due giovani ternani diciottenni autori venerdì della rapina a mano armata al Conad di Arrone.

Così ha deciso decisione il giudice del tribunale di Terni, al termine dell’udienza in carcere fissata per lunedì mattina. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti convalidato i provvedimenti presi a carico dei due giovani, arrestati dai Carabinieri.

Fermi convalidati dunque e disposta la custodia cautelare in carcere al termine dell’interrogatorio. Il giudice in particolare ha ravvisato l’esigenza cautelare di reiterazione del reato, anche alla luce della precedente della rapina di Rimini che non ha avuto alcuna efficacia dissuasiva ed anzi i due giovani subito dopo la rapina di Arrone se n’erano addirittura vantati con una storia su Instagram. Continua la caccia al terzo componente della banda.