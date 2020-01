Rajkovic dice no al Grifo e sceglie la Russia: l’obiettivo è ora è un polacco

PERUGIA – La clamorosa notizia è arrivata subito dopo le visite mediche, peraltro superate: Slobodan Rajkovic ha rifiutato tre anni di contratto col Perugia, preferendo i milioni del campionato russo. . Tutto portava in direzione della firma perché Rajkovic voleva ripartire dal calcio italiano dopo la fine dell’avventura del Palermo e sei mesi da svincolato con allenamenti al Partizan. Ma alla fine, si è convinto a non scendere in serie B.

L’alternativa a Rajkovic era già stata individuata in Francisco Sierralta, ma gli ultimi sviluppi in casa perugina avevano portato il cileno dell’Udinese a trattare con l’Empoli e l’operazione è ormai fatta, quindi il Grifo dovrà cercare un altro profilo. Che sembrerebbe portare a Bartosz Salamon, difensore polacco, già in forza al Brescia di Calori, al Cagliari e poi alla Spal.