Ragazzi senza mascherina insultano gli agenti: scattano le sanzioni

TERNI – Scattano denunce e sanzioni nei servizi anti-Covid della Polizia di Stato di Terni in particolare per le ultime decisioni del governo che impongono l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto dalle 18 alle 6. Il bilancio è di sette persone sanzionate, di cui due anche denunciate. Fermato un ragazzo in una via del centro con una bottiglia in mano che ha ammesso di aver comprato in un bar vicino, motivo per cui è scattata la sanzione sia per lui che per il titolare del locale pubblico.

Coppia Due persone, una coppia di ternani, sono stati invece denunciati per la loro reazione all’atto dei controlli, perché all’invito degli agenti di indossare la mascherina, che avevano al gomito, hanno iniziato ad insultarli pesantemente, rifiutando di indossarla. I due sono stati fermati dagli agenti a Corso Tacito, dove in quel momento c’erano altre persone presenti, alcune senza mascherina, che però hanno risposto subito all’invito degli agenti, scusandosi. La coppia invece ha tenuto un comportamento offensivo e sprezzante, in ragione del quale è stata denunciata per oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionata. Altri tre verbali sono scattati nei confronti di altre tre persone, un italiano e due stranieri, per il mancato uso dei dispositivi di protezione.