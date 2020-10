Quindicenne rapina in un negozio di cellulari con un coltello: denunciato 

TERNI – I carabinieri della sezione radiomobile del Nor di Terni sono intervenuti in un negozio di telefonia a corso Vecchio e qui hanno sorpreso un ragazzo, secondo quanto ricostruito, sorpreso dal titolare nel tentativo di rubare un cellulare. Il titolare sarebbe stato minacciato con un coltello. I carabinieri hanno fermato e disarmato il giovane che, alla richiesta dei militari ha fornito generalità false. Lo hanno portato in caserma per l’identificazione: sottoposto ai rilievi fotosegnaletici il ragazzo è risultato un 15enne di origini libiche, incensurato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile è stato denunciato per rapina e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Inoltre, dal momento che non è stato possibile rintracciare alcuna persona per la potestà genitoriale, il minore è stato affidato a una comunità minorile.