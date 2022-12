Quarantenne gira nuda e ferita per la strada a Perugia: si indaga per lesioni

PERUGIA – Pochi indumenti addosso, delle ferite evidenti sul corpo e sotto choc. E’ stata trovata in queste condizioni una donna di 42 anni, mentre vagava in strada, a Ponte Pattoli. La notizia è stata riportata dal Corriere dell’Umbria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure poi è stata sentita dalla squadra mobile della questura di Perugia, diretta da Gianluca Boiano, che stanno ricostruendo la vicenda. Gli approfondimenti investigativi della squadra mobile sono coordinati dalla Procura di Perugia. Si indaga per lesioni, dato che sul corpo della donna, una 42enne di origini brasiliane, sono state accertate numerose contusioni. La 42enne ha raccontato di essere stata picchiata da una persona nota. Una donna presente sul posto ha confermato di averla vista con un uomo poco prima che fosse ritrovata in strada. Gli inquirenti ora devono ricostruire le fasi precedenti con l’ausilio di altre persone che conoscono vittima e presunto aggressore.