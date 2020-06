Quarantenne fermato dalla Polizia con oltre un chilo di cocaina

FOLIGNO – Stroncato traffico di droga sulla piazza di Foligno. Un uomo di 39 anni è stato fermato dalla polizia con oltre 1,5 kg di cocaina. L’arresto è avvenuto da parte degli agenti del locale commissariato, guidati dal vice questore aggiunto Bruno Antonini, nei confronti di un uomo di nazionalità albanese. La droga venduta sul mercato avrebbe generato introiti per oltre 100 mila euro. L’indagine, ha spiegato il dirigente del commissariato Bruno Antonini nel corso della conferenza stampa di lunedì mattina, è partita da alcuni ‘strani movimenti’ segnalati dai residenti di un condominio posto alla periferia di Foligno. Nel corso della perquisizione in casa i cani hanno ‘fiutato’ una botola posta sul pianerottolo che conduce ad una sorta di soffitta. Lì dentro la polizia ha trovato, nascosti dietro muro, un involucro con dentro circa un chilo e cento grammi di cocaina, un altro involucro con circa 300 grammi della stessa droga ed altre confezioni ‘da spaccio’ al dettaglio. In casa c’erano 3.350 euro in contanti. La qualità della droga sequestrata è ritenuta piuttosto buona ed il valore stimato sul mercato va dai 250 mila ai 500 mila euro. Il 38enne è stato ovviamente arrestato su disposizione del pm della procura di Spoleto, Michela Petrini, e condotto in carcere dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.