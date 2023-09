Pusher rintracciato ed arrestato in Belgio: riforniva gregari a Perugia

PERUGIA – Dovrà scontare una condanna di 19 anni e dieci mesi di reclusione, per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, il cittadino nigeriano fermato ieri in Belgio su ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Perugia. L’uomo, quarantunenne, ricercato dal luglio 2022, è stato arrestato nella città di Anversa dalla Federal Police di Bruxelles.

Il nigeriano, promotore ed organizzatore dell’associazione, riceveva settimanalmente dai propri gregari, un’ingente quantità di sostanza stupefacente che veniva trasportata, ingoiando fino a un chilo e seicento grammi di cocaina conservata in ovuli, dalla Nigeria all’Italia, sempre con il volo aereo Lagos – Roma. I gregari restavano sul territorio nazionale, per qualche tempo, contribuendo alla distribuzione dello stupefacente, in particolare nelle città di Perugia e Padova.

L’attività di investigazione

Il rintraccio dello straniero è stato possibile grazie ad una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Generale di Perugia, in particolare dall’ufficio SDI, costituito da un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, in collaborazione con il personale della Squadra mobile della Questura di Perugia. Determinanti per l’individuazione dell’uomo sono stati i bonifici di denaro, dal Belgio all’Italia, in favore della moglie, accrediti che si sono intensificati soprattutto dopo la nascita del loro quarto figlio. Attualmente il soggetto è in attesa di estradizione verso l’Italia.