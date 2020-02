Protezione civile, la Regione porta lo stanziamento a 200 mila euro: si pensa a legge bipartisan

PERUGIA – I capigruppi del consiglio regionale hanno incontrato, martedì mattina, i rappresentanti della consulta regionale di Protezione civile alla presenza dell’assessore Paola Agabiti. A organizzare l’incontro Andra Fora del ‘Patto civico per l’Umbria’ durante il quale ha dichiarato: “Abbiamo tutti condiviso una serie di interventi immediati che si possono mettere in campo per efficientare al meglio il sistema di protezione civile. In particolare, l’assessore Paola Agabiti ha annunciato – ha sottolineato Fora – l’aumento dello stanziamento annuale che a partire dal 2020 raggiungerà l’importo di 200 mila euro l’anno per il triennio. Sulle altre modifiche, ad iniziare da una nuova legge regionale di riforma della legge 15 del 1994, lavoreremo insieme ed in maniera unitaria senza distinzione di parte”. Insomma, almeno su questo versante, nessuna contrapposizione.