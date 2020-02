Pace fatta tra Protezione civile e Regione: “Trovati i soldi e adesso una nuova legge”

PERUGIA – In precedenza era stato dato poco e così l’assessore Agabiti aveva annunciato l’aumento dello stanziamento annuale a favore del volontariato raggiungendo l’importo di 200 mila euro per il triennio? Apriti cielo: dalla Protezione civile regionale si era gridato allo scandalo e la scorsa settimana erano partite critiche nei confronti della giunta regionale. Morale? La presidente della Regione Tesei martedì ha incontrato i vertici della Protezione civile e assicurato che arriveranno più soldi. Ma anche una nuova legge. E così tutti contenti.

Importanza “L’attività della protezione civile regionale è di fondamentale importanza ed è nostra ferma intenzione quella di rilanciarne ruolo e funzione – afferma Tesei alla fine -. Tant’è che il sistema del volontariato della protezione civile regionale già con il bilancio di previsione 2020 sarà destinatario di risorse certe pari a 420 mila euro in tre anni, a fronte di una situazione di estrema difficoltà, visto che nel bilancio di previsione 2020, predisposto dalla passata Giunta regionale, si prevedevano appena 19 mila euro”. Soddisfatta la Consulta di protezione civile, guidata dal presidente Giuliano Santelli: “Non possiamo non rimarcare positivamente il fatto che la presidente Tesei ha preso precisi impegni che rilanciano il sistema di protezione civile regionale nel suo complesso”.

Programmazione La Giunta regionale bolla giudica strumentali gli attacchi dei giorni scorsi e ribadisce “la convinta volontà dell’esecutivo regionale di consentire al volontariato regionale di poter svolgere una seria programmazione delle proprie attività, grazie alla certezza delle risorse”. Oltre alle risorse destinate al sistema del volontariato, Tesei ha anche informato che saranno stanziati circa 950 mila euro per il funzionamento del Servizio regionale di protezione civile per il triennio 2020-2022. Nel corso dell’incontro è stata inoltre confermata la volontà per una attenta ricognizione per verificare eventuali fondi disponibili.

Nuova legge Altrettanto importante l’impegno assunto ad aprire, entro poche settimane, la partecipazione per la nuova legge regionale sulla protezione civile, vecchia del 1988, anche alla luce della legge nazionale 1 del 2018 (il nuovo codice di protezione civile), comprese le nuove competenze apportate dalle modifiche approvate dal Senato. Ciò al fine di pervenire al riordino ed all’attribuzione – all’interno della medesima legge – di funzioni alla protezione civile regionale, oggi assegnate ad altri servizi regionali. E’ stato inoltre confermato l’impegno dell’assessore alla Sanità per verificare la possibilità della gratuità delle visite mediche per i volontari, e della presidente Tesei, nel rapporto con le Fondazioni Bancarie Umbre, per la realizzazione di un progetto organico di Colonna Mobile Regionale.

Via libera La Consulta ribadisce quindi un giudizio positivo dell’incontro svolto con la presidente Tesei e si è detta pronta ad entrare nel merito di tutte le questioni emerse e ad attivare un confronto con gli assessorati competenti, in particolar modo Paola Agabiti ed Enrico Melasecche. Così come ha confermato la prosecuzione dell’interlocuzione con l’Assemblea legislativa e con tutte le forze politiche che sostengono le richieste della Consulta. Tutti contenti e lieto fine.