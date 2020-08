Prosegue il ricco cartellone di “Assisi OnLive” tra musica e laboratori

ASSISI – Dopo l’inaugurazione dello scorso sabato (8 agosto) con il concerto dell’Assisi Summer School Choir diretto da David Skinner che ha invaso la splendida Basilica Superiore di San Francesco sulle note di Tallis e Gibson, il cartellone in programma per Assisi Onlive 2020 prosegue con Rachele Andrioli e Rocco Nigro, protagonisti del palcoscenico del Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore il prossimo 13 agosto alle ore 21.15 con “Maletiempu”. Il duo composto da Andrioli (voce, tamburi a cornice, flauto armonico e ukulele) e Nigro (fisarmonica) è certamente uno degli incontri artistici più fortunati ed interessanti che ha espresso negli ultimi anni la scena musicale salentina, non solo per le tante peculiarità che caratterizzano la loro cifra stilistica ma anche per l’eccelsa qualità dei loro album e concerti dal vivo. “Malìe”, “Maldimè” e “Maletiempu” sono le pubblicazioni discografiche prodotte dal duo, che hanno ottenuto un notevole successo di pubblico e critica, anche in ambito internazionale. Prevendite su circuito TicketItalia.

“Finalmente dopo sei mesi di “stop” riavremo la possibilità di ascoltare insieme dal vivo dell’ottima Musica nel cuore di Assisi – commenta il direttore artistico del Piccolo Teatro degli Instabili, Fulvia Angeletti – In “Maletiempu” l’affiatato duo fa rivivere con sensibilità moderna i canti della tradizione del Sud Italia, non trascurando però di fornire il proprio personale e originale apporto. Siamo davvero molto emozionati. Come per tutte le “prime” volte”.

Dal 17 al 28 agosto prenderà invece il via “A Teatro nel Bosco”, laboratorio intensivo nel gioco del teatro a cura di Giulia Zeetti nel verde Bosco di San Francesco (FAI), dove i bambini potranno vivere un’esperienza creativa a contatto con la natura con performance finale ispirata a “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare. Informazioni e iscrizioni: 333.7853003 – info@teatroinstabili.com

Ancora, dal 28 al 30 agosto al via “In-Col-To”, laboratorio di ricerca sul movimento a cura della danzatrice Lucia Guarino. Un ciclo di tre incontri centrati sulla condivisione di pratiche corporee, aperte alla comunità tutta professionisti e non – focalizzati sulla complessità di come il corpo e il movimento si pongono in relazione al concetto di vuoto. Quante e quali pratiche possono essere sperimentate e approfondite per arrivare ad uno stato di presenza organica ed emotiva di apertura e possibile movimento nello spazio libero, sia nella singolarità che nella collettività. Informazioni e iscrizioni: 333.7853003 – info@teatroinstabili.com

“Assisi OnLive”, che si protrarrà fino al prossimo 17 settembre, è un progetto promosso in sinergia dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, il Piccolo Teatro degli Instabili, l’Associazione Culturale Riverock, l’Associazione Umbra Canzone e Musica d’Autore e l’Associazione Culturale Zona Franca, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune della Città di Assisi, che propone nei luoghi della città serafica una serie di itinerari tra musica, teatro, letteratura e arte. QUI il programma dettagliato.