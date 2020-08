Proposta di legge per sostenere la natalità, scontro tra Fora e la Lega

PERUGIA – Sulla proposta di legge a sostegno della natalità si apre uno scontro tra il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) e la Lega. Fora ha presentato una proposta di legge “Interventi a sostegno della natalità, della famiglia e del welfare aziendale”, presentata dal consigliere Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) alla luce “della vera e propria emergenza demografica vissuta dall’Umbria. Nel 2019, dati Istat – il saldo tra i nuovi nati e i decessi ha registrato un meno 4.865: un record negativo mai toccato che occorre arginare questo fenomeno”. Secondo Fora è “necessario uno strumento normativo che disciplini interventi a sostegno della natalità. Nella proposta di legge c’è anche “la valutazione d’impatto familiare, uno strumento molto importante – secondo il consigliere – per orientare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica: la Regione, attribuendo a questo strumento un’importanza strategica per il perseguimento delle finalità della legge, promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d’impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il pieno coinvolgimento dei sindaci tramite il Consiglio delle autonomie locali”.

La Lega Immediata arriva la stroncatura da parte della Lega secondo cui quella di Fora “è una proposta spot che prevede stanziamenti che non si sa quali coperture avranno, che non tiene in nessun conto il lavoro fatto in questi 15 anni dalle associazioni pro famiglia e nella quale dimostra di non conoscere il quadro normativo regionale, che parte con la legge 13 del 2010 avallata da una raccolta di 12 mila firme e da un Testo Unico che al titolo IV disciplina gli interventi riguardo le politiche familiari che necessitano una riforma strutturata e strutturale.

Aborto I consiglieri della Lega poi ricordano “le posizioni tenute dal consigliere Fora sulla legge Zan sull’omofobia, su cui non si è mai espresso, e sul tema dell’aborto, su cui ha detto poco o niente. Un silenzio assenso? Esprimersi oggi, in questo modo, dopo anni di silenzio quando governava la sinistra, vuol dire solo mettersi in mostra. E in questo momento non è quello che serve alle famiglie umbre. Come abbiamo già annunciato circa un mese fa la Lega ha pronta una proposta di legge a sostegno della maternità e in supporto delle politiche familiari che punta a restituire dignità alla famiglia, riportandola al centro delle politiche regionali e allo stesso tempo riconsegnare ai giovani la fiducia nel futuro del nostro paese”. L’impressione è che il duello, su un tema non secondario, è solo all’inizio.