Pronta al debutto AM Terni Channel, sul canale 210 del DTT

TERNI – Ad un anno dalla chiusura delle frequenze per Tele Galileo, ora passata sul web, Terni si prepara ad una nuova esperienza televisiva. Si tratta di AM Terni Channel, dalle iniziali dell’editore, l’imprenditore Amerigo Marzi. Il direttore dell’emittente sarà Massimo Laureti. Il battesimo sarà sabato prossimo 22 gennaio alle 13.30, con un programma evento legato alla partita Brescia-Ternana, dal titolo Ternana Live show. Da lunedì 24 la programmazione quotidiana sarà proposta nella sua completezza.

La necessità di fare qualcosa

E’ così che AM Terni Channel inizierà il proprio percorso fatto di informazione, attualità, sport, approfondimenti ma anche di tanti altri aspetti che nei prossimi mesi coinvolgeranno la vita dei ternani e degli umbri. Una televisione che trasmetterà sul canale 210 del digitale terrestre e coprirà l’intero territorio regionale. “In un periodo di grande difficoltà dell’imprenditoria editoriale, in particolare di quella televisiva, ho avvertito la necessità di fare qualcosa di diverso – afferma il proprietario e editore di AM Terni Channel -, di regalarci una speranza: avere di nuovo una televisione in grado di raccontare con obiettività i fatti di tutti i giorni, senza personalismi, con la ricerca costante dell’obiettività”.

L’esordio nel panorama dell’etere era stato segnato, qualche mese fa, dalla vicenda dell’offerta di lavoro “sessista” stigmatizzata dall’Assostampa Umbra.