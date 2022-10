Progetto stadio-clinica: brusco stop dal consulente Balduzzi al progetto di Bandecchi

TERNI – Rischia di saltare il progetto stadio-clinica di Bandecchi. Per giovedì è attesa infatti la conferenza dei servizi decisori in Regione ma proprio nella giornata odierna, il quotidiano online sporterni.it ha pubblicato quello che sarebbe l’esito della consulenza sulla fattibilità del progetto chiesta dalla Regione stessa al professor Renato Balduzzi dell’Università Cattolica.

Un parere controverso, perchè secondo Bandecchi e la Ternana, la Regione avrebbe dovuto chiedere la possibilità di realizzare una clinica secondo la legge-stadi mentre, come si evince anche dalla risposta, la regione avrebbe chiesto lumi sull’accreditamento. E la risposta sarebbe negativa: “Impossibilità giuridica di procedere secondo il percorso proposto dal proponente privato e recepito dal Comune di Terni, facendo eventualmente salva, nei termini sopra indicati, la sola autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria”. Tradotto vuol dire che non si può accreditare una struttura ancora da costruire, come invece vorrebbe Bandecchi.

La motivazione

Leggendo la motivazione, anticipata da Sporterni, tutto sembrerebbe tornare alle famose “4A” (autorizzazione, agibilità, accreditamento, accordi contrattuali): per cui la struttura va autorizzata – e qui secondo Balduzzi invece la Regione può dare parere positivo – e poi eventualmente, dopo aver ricevuto l’agibilità, si parlerà di accreditamento.

L’alternativa è secondo Balduzzi creare una specializzazione d’eccellenza assente nel servizio sanitario regionale così da chiedere alla Regione la cosiddetta “sperimentazione gestionale”, con l’affidamento in sostanza tramite bando da parte della Regione di tali servizi ad un privato con la metà dei posti letto previsti nel progetto. Ma qui l’idea proposta, ovvero la protesica, non troverebbe d’accordo Bandecchi.