Primo test per il Perugia, a Cascia i grifoni si impongo 1-0 sulla Fermana

CASCIA – Nella sede del ritiro di Cascia, prima sgambata per i biancorossi impegnati in un allenamento congiunto con la Fermana Calcio.

Allenamento con due tempi da 35 minuti e un risultato finale di 1-0 per i Grifoni. A segno l’attaccante Federico Melchiorri. Burrai e compagni erano tutti presenti all’allenamento di oggi pomeriggio tranne Bocci e De Marco, alle prese con cure fisioterapiche, e Monaco e Mazzocchi che hanno effettuato allenamento differenziato. Domani pomeriggio nuova doppia seduta di allenamento a Cascia.