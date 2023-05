Primo Maggio, sindacati a Umbertide: “Lavoro sia strumento di riscatto sociale”

UMBERTIDE – Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria hanno scelto Umbertide e le zone dell’Umbria colpita dal recente terremoto, il 9 marzo scorso, per la manifestazione regionale del Primo maggio. “Siamo ad Umbertide – ha spiegato prima dell’inizio del corteo la segretaria generale della Cgil Umbria, Maria Rita Paggio – perché questo territCgil, Cisl e Uil dell’Umbria hanno scelto Umbertide e le zone dell’Umbria colpita dal recente terremoto, il 9 marzo scorso, per la manifestazione regionale del Primo maggio.orio è stato colpito da un sisma che pur non avendo per fortuna causato vittime comunque ha creato grandissime difficoltà a tante persone, che sono costrette a stare fuori dalla proprie abitazioni, molte delle quali non hanno ancora un’autonoma sistemazione”.

Queste persone hanno quindi “bisogno di un’attenzione costante – ha aggiunto – che noi insieme a Cisl e Uil abbiamo voluto segnalare anche in questa occasione perché il primo maggio è il giorno del lavoro e del riscatto”. Presenti ovviamente anche i due segretari rispettivamente di Cisl (Angelo Manzotti) e Uil (Maurizio Molinari).

La segretaria Cgil

“Abbiamo bisogno del lavoro come strumento di riscatto mentre oggi purtroppo il lavoro troppo spesso è mortificato, lavoro precario, lavoro povero, lavoro che mette i giovani in una condizione di grandissima difficoltà Abbiamo bisogno di far ripartire il lavoro come strumentodi riscatto sociale”. La neo segretaria Cgil mette in chiaro qual è la linea dei sindacati umbri in questo difficile momento. “Lo vogliamo fare – ha continuato – lottando contro gli infortuni sul lavoro che già in questi primi mesi dell’anno hanno prodotto tre vittime in Umbria; vogliamo farlo aumentando i salari, dando dignità alla qualità del lavoro, contrastando gli appalti e subappalti a cascata, cercando di garantire situazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e ripristinando la condizione per esempio di presenza di ispettori del lavoro in numero adeguato, piuttosto che quello che ha scelto di fare il governo, che è di addirittura costringere gli ispettori del lavoro, quei pochi che ci sono, a comunicare preventivamente i propri controlli. Chiediamo una riforma fiscale in grado di restituire la progressività nell’imposizione e l’equità nell’imposizione perché purtroppo chi lavora ha tassazioni che arrivano anche al 40 per cento, chi vive di rendita paga se va bene il 20 per cento”.

La presidente Tesei

“Quando si parla di lavoro non ci si può fermare al solo, seppur indiscutibile, diritto di ognuno di avere un’occupazione, ma ci si deve focalizzare anche sulle condizioni in cui il lavoro viene svolto, sulla imprescindibile sicurezza, sulla qualità dei luoghi di lavoro, sull’accesso senza discriminazione di genere, sulla giusta retribuzione”. Lo sottolinea la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. “Troppo spesso – scrive su Facebook – pur di ottenere un lavoro, indispensabile fonte di sostentamento, si è costretti a scendere a compromessi non accettabili. Le istituzioni devono impegnarsi affinché la dignità del lavoratore e la sua sicurezza non vengano mai messe a repentaglio. Come amministrazione regionale – ricorda la presidente – stiamo creando sempre più le condizioni, anche infrastrutturali, che da un lato permettano alle aziende esistenti di consolidarsi ed espandersi e dall’altro facilitino la nascita di nuove realtà, con imprenditori locali e non. Il tutto al fine di creare occupazione che permetta anche ai nostri giovani di avere un’offerta professionale alla loro altezza e non siano costretti ad abbandonare la terra dove sono nati e dove si sono formati. Oltre a questo – continua Tesei – abbiamo messo in campo, e continuiamo a farlo, politiche che aiutino a conciliare le esigenze professionali con quelle familiari, anche per agevolare l’occupazione femminile e il reinserimento nel mondo lavoro delle donne”.