Primo maggio, a Perugia Romizi visita l’ospedale e ringrazia per l’impegno

PERUGIA – Primo maggio speciale all’ospedale di Perugia con il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Clara Pastorelli, che hanno voluto testimoniare “vicinanza” ai lavoratori della sanità. La semplice cerimonia è avvenuta sul piazzale principale del Santa Maria della Misericordia , presenti alcuni professionisti ospedalieri e docenti universitari. A fare gli onori di casa il commissario dell’Azienda ospedaliera Antonio Onnis. “Ringrazio il sindaco e l’intera città per esserci sempre stati vicino – ha detto Onnis – , così come ringrazio tutte le persone che lavorano in questo ospedale, che ho iniziato ad apprezzare fin dal mio arrivo a Perugia, giusto un anno fa”. Romizi ha voluto ricordare come “fin dai primi giorni della pandemia il rapporto tra città e ospedale è stato continuo”. “Questo ospedale è stato il motore da dove sono partite le leve per il buon funzionamento di tutta la macchina regionale dell’assistenza. Anche per questo – ha detto il sindaco – dico grazie per quello che avete fatto e per come lo avete fatto”.