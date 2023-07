Primo colpo per il Gubbio: arriva Dimarco dalla Feralpisalò

Christian Dimarco è un nuovo giocatore del Gubbio. Il calciatore di ruolo esterno sinistro di difesa, arriva a titolo temporaneo dalla Feralpisalò. Nel pomeriggio odierno Dimarco ha firmato un contratto che lo lega al Gubbio fino al prossimo 30 giugno 2024.

Dimarco è nato a Milano il 23 luglio 2002 ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Vanta 43 presenze in serie C (delle quali 36 da titolare) in due stagioni con la maglia del Fiorenzuola oltre a 33 presenze con la maglia della nazionale italiana nelle categorie Under 15, 16, 17 e 18.