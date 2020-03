Perugia, prima litiga con la fidanzata alla stazione e poi picchia un carabiniere

PERUGIA – Ha litigato con la fidanzata e aggredito un carabiniere. Il fatto è avvenuto alla stazione di Ponte San Giovanni dove i militari hanno arrestato un uomo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo essere intervenuti nello scalo a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. Nonostante l’arrivo della gazzella, il soggetto di nazionalità italiana non solo non si è calmato, ma ha reagito con violenza agli uomini dell’Arma, aggredendoli e offendendoli. Ne è nata una colluttazione e l’uomo, già noto alle forze delle polizia, è riuscito anche a colpire con una gomitata uno dei carabinieri prima di essere arrestato e portato in caserma dove è rimasto fino alla direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e concesso l’obbligo di dimora, a suo carico, naturalmente, è scattata anche la multa da 280 euro per la violazione del decreto legge del governo sulle restrizioni per l’emergenza Coronavirus.