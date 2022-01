Prima cessione ufficiale per la Ternana: Nesta si trasferisce al Lecco

TERNI – La Ternana Calcio comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Gian Marco Nesta al Calcio Lecco. Il giocatore si trasferisce in Lombardia a titolo definitivo, tornando dunque nel club dove la scorsa stagione era andato in prestito. Si tratta della prima cessione ufficiale della Ternana, la seconda se si considera il passaggio di Russo al Livorno, preceduto però dalla rescissione, necessaria per scendere nei dilettanti

Finisce dunque l’avventura in rossoverde del nipote d’arte, cresciuto nel vivaio della Ternana. Quest’anno impiegato solo in Coppa Italia col Venezia, Nesta ha disputato 6 partite di campionato, più 9 in Coppa Italia con i rossoverdi.