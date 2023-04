Sanità, ancora insufficiente la raccolta di plasma in Umbria

PERUGIA – Seppur nello scorso anno si siano verificati dei periodi di affanno a causa della ripresa a pieno ritmo degli interventi chirurgici programmati, il sangue intero raccolto, tranne che in qualche occasione, ha garantito il fabbisogno della sanità umbra. Viceversa, è ancora insufficiente la raccolta di plasma. E’ emerso lunedì alla 55/a assemblea regionale di Avis Umbria, che si è svolta a Foligno, nel 70/o anniversario della fondazione della sua Avis comunale. Presenti, fra gli altri, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Enrico Marconi, presidente di Avis Umbria, Maurizio Bonotto, vicepresidente nazionale di Avis, Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria.

Il quadro regionale

Su base regionale c’è stato un sostanziale mantenimento delle donazioni, arrivate a quota 38.202 con una diminuzione dell’1,13 per cento rispetto al 2021, più alte rispetto al 2020. Al 31 dicembre 2022 i donatori di Avis in Umbria sono stati 29.160 rispetto ai 28.941 del 2021, con un aumento dello 0,7 per cento. Avis assicura la raccolta di circa il 94 per cento del sangue in Umbria. Il dato per territori evidenzia maggiori indici donazionali nella provincia di Perugia e una ripresa, anche se non in egual misura, in quella di Terni. L’Umbria si pone tra le regioni sotto la media dei livelli necessari per quanto attiene alla raccolta del plasma che nel 2022 è stata di 10.560 chilogrammi mentre sarebbe dovuta arrivare ad almeno 11.540 chilogrammi.

Le cose da fare

“Bisognerebbe rifare con celerità – ha osservato Marconi – il piano sangue regionale che dovrebbe riorganizzare tutto il sistema trasfusionale”. “Ci sono cose che devono essere fatte: le principali – ha spiegato Tesei – sono l’uniformità della gestione di tutto il settore trasfusionale della raccolta di sangue in tutte le Asl del territorio e aziende. Passi in avanti sono stati fatti nella Asl 1 e nell’azienda ospedaliera di Perugia che hanno già individuato e stanno sviluppando questo percorso. Adesso si adeguerà anche l’Asl 2 e l’azienda ospedaliera di Terni. Per il resto la Regione Umbria è molto avanti con l’approvazione della legge del Terzo settore. Ci sono tutte le condizioni per lavorare bene insieme ad Avis e a tutti i donatori, che sono fondamentali per la sanità regionale”.