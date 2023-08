Presunto dossieraggio, Cantone accelera le indagini. Crosetto: “Chiarire in fretta”

PERUGIA – Intende andare ancora più veloce la procura di Perugia nell’inchiesta che ha al centro Pasquale Striano, il tenente della guardia di finanza già in servizio alla procura nazionale antimafia indagato per accesso abusivo a sistema informatico nell’ambito di un procedimento in cui si ipotizza una presunta attività di dossieraggio.

L’agenzia Ansa riferisce una indiscrezione secondo la quale i magistrati intendono infatti definire il quadro degli accertamenti prima possibile. Un’attività coordinata dal procuratore Raffaele Cantone che sarà al lavoro anche tutta la prossima settimana.

Crosetto: fare chiarezza

Oggi ho letto, su alcuni quotidiani, l’evoluzione di un’indagine giudiziaria nata grazie a una mia denuncia del 31 ottobre 2022. È emersa l’esistenza di un tentativo di condizionare la composizione del nuovo governo attraverso l’acquisizione illecita e la diffusione strumentale di notizie false per attaccarmi. Un sistema di dossieraggio illegittimo”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“A parte la grave fuga di notizie, mentre l’indagine è ancora in corso, che rischia di inficiare il grande lavoro fatto prima dalla procura di Roma e ora da quella di Perugia” aggiunge “considero gravissimo che pezzi dello Stato possano aver lavorato deliberatamente per indebolire le istituzioni e perseguire interessi evidentemente opachi”.

“Confido che, una volta tanto – conclude Crosetto – la volontà di arrivare fino in fondo per fare chiarezza sia condivisa da tutti i livelli istituzionali e da tutte le forze politiche. Attendo fiducioso gli accertamenti della magistratura su questa torbida vicenda”