Presidio alla Sangemini per il futuro del sito. Le rsu portano acqua ai lavoratori Treofan

SAN GEMINI- Presidio giorno e notte, assemblea permanente per i lavoratori del sito Acque Minerali d’Italia a Sangemini, nell’ambito dello sciopero proclamato dalle rsu e dalle organizzazioni sindacali di Flai, Fai e Uila.

I dipendenti si danno il cambio davanti ad i cancelli della fabbrica per contestare all’azienda la gestione della cassa integrazione, chiedendo anche chiarezza rispetto al piano concordatario, per il quale non è ancora arrivata nessuna convocazione al tavolo del Mise. Pessina ha ancora un mese di tempo La preoccupazione è relativa anche al fatto che il management ha parlato di possibili tagli per i soli siti produttivi del Centro e del Sud Italia

Sul piatto, gli investitori che il gruppo Pessina starebbe a suo dire cercando per provare quantomeno a salvare il salvabile ma che finora non sarebbe riuscito a trovare anche per via della esposizione debitoria. Presenti in queste ore ai cancelli l sindaco di San Gemini, Luciano Clementella, e quelli di Acquasparta e Narni, Giovanni Montani e Francesco De Rebotti.

I lavoratori chiedono una risposta entro mercoledì ma sono pronti a proseguire la protesta. Intanto però oggi una rappresentanza si è recata alla Treofan per consegnare una scorta d’acqua ai colleghi, come gesto di solidarietà “per far capire che le vertenze sono unite da un filo diretto”.