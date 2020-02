Prende fuoco un capannone agricolo: molti animali non riescono a salvarsi

FOLIGNO – La squadra dei Vigili del fuoco di Foligno e Assisi con due autobotti in supporto, è intervenuto alle 19.30 di venerdì a Cannara per l’incendio di un capannone agricolo. All’interno si trovavano numerosi capi di bestiame, attrezzature agricole, paglia e fieno. Gli animali, il numero ancora non è chiaro, purtroppo non è stato possibile salvarli. Intervento ancora in atto e si protrarrà durante la notte.

(Servizio in aggiornamento)