Premio Ercole Olivario, ecco i vincitori della ventottesima edizione

PERUGIA – Sono stati proclamati a Perugia i vincitori della ventottesima edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane.

A tenere alta la bandiera dell’Umbria, in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia e tra i 14 oli umbri finalisti su 98 totali, è stata l’azienda Ciarletti di Trevi.

In totale sono state 12 le etichette premiate nelle due distinte categorie previste, oli extravergine e extravergine Dop e Igp.

Tra queste, per la Categoria e.v.o. Dop Fruttato Leggero, primo classificato è stato Il Notturno Di San Francesco – Dop Umbria dell’Azienda Agraria Simona Ciarletti, di Manciano di Trevi.

Olio biologico le cui cultivar sono moraiolo, leccino, frantoio.

Con 14 oli finalisti al premio nazionale, l’Umbria si presentava quest’anno come la seconda regione subito dopo il Lazio. A svelare i vincitori, durante la diretta streaming dalla Camera di commercio di Perugia, è stato Giorgio Mencaroni, presidente dello stesso ente camerale e del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario.