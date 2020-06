Preci, malore per la presidente della Regione Tesei: ricoverata in ospedale per accertamenti

PRECI– Un malore, forse causato da uno sbalzo di pressione. La presidente della Regione Donatella Tesei si è sentita male nella mattina di domenica, mentre si trovava a Preci, in occasione di un incontro che prevedeva la Santa Messa per il patrono presieduta dall’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo, presso il centro Caritas. e subito dopo l’intervento del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, preceduto da un sopralluogo nelle zone colpite dal sisma del 2016. E’ stato a questo punto, che l’esponente leghista ha perso i sensi. Con lei si trovava l’assessore Paola Agabiti. Subito soccorsa, Donatella Tesei è tornata cosciente ma è stata trasportata in ospedale a Spoleto per accertamenti.

(Servizio in aggiornamento)