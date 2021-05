Post Covid e sport al centro del seminario promosso dal Comune di Assisi e la Scuola regionale dello sport del Coni Umbria

ASSISI – Si terrà il prossimo 28 maggio dalle ore 18.00 alle 20.00 un seminario online a tema Il post covid: lo sport per il benessere psicologico per il futuro, voluto dall’amministrazione comunale di Assisi e organizzato insieme alla Scuola regionale dello sport del Coni Umbria.

Il programma prevede all’inizio i saluti istituzionali del presidente del Coni Domenico Ignozza (anche presidente della Scuola), dell’assessore allo sport Veronica Cavallucci, del direttore della Scuola nazionale dello sport Rossana Ciuffetti e del direttore scientifico della Scuola regionale Donatella Porzi. A seguire le relazioni di due accademiche dell’Università agli studi di Perugina: la professoressa Claudia Pazzeschi, direttrice del dipartimento di filosofia e scienze umane, e la professoressa Livia Buratta, docente di psicologia dinamica del dipartimento di filosofia, scienze sociali umane e della formazione.

“Il tema è di grande attualità – ha affermato l’assessore Cavallucci – il webinar vuole essere un momento di riflessione e approfondimento in merito agli effetti del covid sugli aspetti psicologici in chi torna a fare sport. Infatti si rivolge a tutte le componenti del mondo sportivo, dai dirigenti ai tecnici, dagli operatori agli atleti e alle loro famiglie e intende offrire degli strumenti di conoscenza e sostegno per chi pratica attività sportiva nel nostro territorio dopo mesi di blocco dovuti alla pandemia”.

Il seminario è gratuito. Per iscriversi occorre inviare un’email entro e non oltre oggi (25 maggio) a srdsumbria@sportesalute.eu