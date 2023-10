Post antisemiti e pro-Hamas su pagina ActionAid Perugia, è bufera

PERUGIA – Sta diventando virale in queste ore la pagina di Action Aid Perugia dove sono comparsi, in coincidenza con la guerra in corso nella striscia di Gaza diversi post anti-semiti e uno addirittura a sostegno di Hamas. Si tratta del post che vedete qui sotto, che poi sarebbe stato rimosso. Ma basta scorrere la pagina per trovare numerosi altri post antisionisti e persino post su fatti di gossip, che poco c’entrano con l’attività di Action Aid.

Ma non è tutto: ci sono post che insultano la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il presidente Usa Biden e Lilina Segre. E per non farsi mancare niente, anche alcuni post contro l’Ucraina e negazionisti della shoah. E ovviamente insulti al presidente della Repubblica Mattarella.

Oltre a tutto questo, ovviamente post sessisti e filorussi, per completare l’opera. In compenso dell’attività locale di ActionAid non c’è traccia.

Il gestore della pagina, secondo quanto emerge, sarebbe Antonio Barbuto, referente di Action Aid a Perugia e coordinatore di Italia Sovrana e Popolare, il movimento che mette insieme gli estremi opposti e che ha come leader nazionale Marco Rizzo. Ed in effetti basta scorrere i post sulla sua pagina personale, che si trovano gli stessi riferimenti

Viene da chiedersi se una organizzazione umanitaria stimata e riconosciuta a livello internazionale sappia e consenta tutto questo, visto che sulla pagina nazionale invece, i toni sono ben diversi.