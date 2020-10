Positivo al Coronavirus giocatore della Sir Safety Perugia

PERUGIA – La Sir Safety Conad Perugia comunica la positività al Covid-19 di un proprio atleta riscontrata nell’abituale controllo di routine. Il giocatore sta bene, è asintomatico ed è subito stato messo in isolamento come da protocollo. Tutto il gruppo squadra ha già effettuato il primo giro di tamponi e si trova in isolamento volontario. Domani sarà effettuato il secondo giro di tamponi. Domenica la formazione dei Block Devils scenderà regolarmente in campo a Ravenna