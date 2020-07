Popoli e religioni, non si ferma: la pandemia diventa il tema del Festival

TERNI – La pandemia non ferma il festival Popoli e Religioni ed anzi nel diventa il tema. L’edizione 2020 si svolgerà dal 7 al 15 novembre. A presentarla in Curia, il direttore artistico Arnaldo Casali insieme al vescovo il vescovo di Terni-Narni-Amelia monsignor Giuseppe Piemontese, il direttore dell’Istess Stefania Parisi e rancesco Venturini, presidente dell’associazione di volontariato San Martino.

La riscoperta dei giovani. Il vescovo, alla prima uscita ufficiale dopo il malore che lo aveva colpito nelle scorse settimane, si è soffermato sul ruolo dei giovani in rapporto sia alla pandemia che al triste evento dei due adolescenti morti nel sonno: “Questa tragedia ci spinge a continuare la nostra azione – ha detto– ad educare i giovani non con azioni repressive, di polizia, ma con azioni formative”. Venturini ha sottolineato come verrà presentato un documentario proprio sui giovani e saranno proposti alcuni lavori fatti dai ragazzi sulle storie fragili e di solidarietà

Cittadini protagonisti. Ovviamente le normative per il Coronavirus faranno si che le proiezioni si terranno in varie location, con posti limitati. Casali poi ha annunciato: “Non ci piangiamo addosso siamo in contatto con altre amministrazioni comunali per espanderci oltre i confini di Terni. La grande novità sarà che il nostro sarà il primo festival cinematografico al mondo ad introdurre l’esperienza di realtà virtuale e aumentata”.

Una edizione che dopo un ventennio non avrà la collaborazione della Fondazione Carit, che ha respinto il progetto. “Ogni anno il festival diventa più bello rispetto al precedente. Anche quest’anno vinceremo la sfida. Proporre, ora che si è ancora in tempo, idee e progetti per la settimana del festival. I cittadini che da spettatori diventano protagonisti”, ha concluso Casali