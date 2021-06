Ponte San Giovanni, si schianta con l’auto contro i contatori: palazzo resta senza gas

PERUGIA – Brutto risveglio per gli inquilini di un palazzo a Ponte San Giovanni, nella zona di fronte al Lido Village. Uno dei residenti, per cause ancora in corso di accertamento, mentre è entrato nel recinto del palazzo con la propria auto, non sarebbe riuscito a frenare, schiantandosi contro i contatori del gas che si trovano alla fine di una piccola discesa.

La situazione avrebbe provocato ingenti danni, mandando fuori uso gran parte delle utenze del palazzo. Una ditta, chiamata dall’amministratore, è già intervenuta per ripristinare il danno, ma intanto per sicurezza, sono stati disattivati tutti i contatori. Si indaga sulle cause che avrebbero portato all’incidente, avvenuto attorno alle 1 di notte fra martedì e mercoledì.