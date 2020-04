Ponte San Giovanni, si ribalta con l’automobile, poi si sente male: muore a soli 41 anni

PONTE SAN GIOVANNI – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di sabato fra Ponte San Giovanni e Collestrada. La vittima è un uomo di 41 anni, la cui auto, dopo che ne ha perso il controllo, è uscita fuori strada, ribaltandosi più volte. L’uomo è rimasto incastrato nel veicolo: sul posto i vigili urbani e quello del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere ed affidato agli operatori del 118.

In ospedale è arrivato già in condizioni disperazione ed è sopraggiunto anche un arresto cardiaco che è ha reso inutili i tentativi di rianimarlo, è stato constatato il decesso all’interno della sala Rossa del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Sulle cause tutte le ipotesi restano in campo compresa quella del malore, tenuto conto del fatto, che non sarebbero stati evidenziati segni di frenata sul manto stradale.