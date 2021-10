Polizia, tre arresti polizia per traffico cocaina: guadagni da migliaia di euro al mese

Traffico telefonico

Dall’analisi del suo traffico telefonico erano stati registrati “significativi” contatti con i due italiani ora arrestati, uno dei quali gestore di fatto di un ristorante cittadino, entrambi già segnalati all’autorità giudiziaria per spaccio di droga. I successivi elementi investigativi raccolti hanno confermato che i due gestivano in effetti “lucrosi affari” attraverso la cessione di sostanziosi quantitativi di cocaina.

Consistente clientela

I due erano riusciti a ritagliarsi una consistente clientela, anche nei ceti più elevati, completamente “fidelizzata”. In alcune occasioni addirittura il pagamento dello stupefacente non avveniva in contanti, ma i consumatori consegnavano direttamente la loro tessera bancomat con relativo pin allo spacciatore, che si recava fisicamente allo sportello bancario per prelevare le somme dovute. In altri casi, la droga veniva consegnata a domicilio, lasciando le dosi di cocaina nella cassetta della posta – per questo l’operazione è stata ribattezzata Mailbox – oppure sul luogo di lavoro.