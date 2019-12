Polizia, il Silp punta il dito: “Commissariati di Foligno e Spoleto sguarniti, servono rinforzi”

FOLIGNO – “Ormai da troppo tempo i commissariati di Foligno e di Spoleto sono ridotti all’osso. La polizia stradale del distaccamento di Foligno è oramai impiegata costantemente lontano dai territori di sua competenza perché la sezione di Perugia, a causa di un discutibile piano nazionale di razionalizzazione delle pattuglie, non è più in grado di far uscire almeno un paio di pattuglie per ogni turno di servizio”.

Denuncia È quanto denuncia la segreteria regionale del Silp Cgil Umbria. “Da circa un anno il ministero dell’Interno – spiega il sindacato – nel dare attuazione al piano di rinforzo delle questure e dei commissariati, ha inviato alla questura di Perugia diverse unità di rinforzo e ha provveduto a mandarne altre direttamente ai commissariati di Assisi e di Città di Castello, ma nessuna a Foligno e Spoleto». «O la questura inizia a inviare poliziotti ai commissariati di Foligno e Spoleto – continua il Silp – oppure deve creare le condizioni affinché sia il ministero dell’Interno a portare a compimento questo rafforzamento, dando seguito alle istanze di trasferimento dei tanti agenti umbri lontani dalle proprie case e dai propri affetti oramai da troppi anni. La problematica è stata più volte segnalata da questa organizzazione sindacale, ma senza che vi sia stato alcun riscontro positivo”.