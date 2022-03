Politica umbra in lutto, è scomparso l’ex presidente Regione Francesco Mandarini

PERUGIA – E’ scomparso all’età di 80 anni Francesco Mandarini, presidente della Regione Umbria dal 1987 al 1991. Ad annunciarlo è stato martedì il segretario regionale del Pd Tommaso Bori il quale parla di notizia che “addolora profondamente”. “E’ stato un uomo di grande spessore, umano e politico” sottolinea. “Da segretario provinciale del Pci dal 1975 al 1979 e poi, negli anni della sua presidenza della Regione, dal 1987 al 1991 – afferma Bori in una nota -, l’Umbria, ha saputo leggere la realtà con gli occhi di chi credeva profondamente nella giustizia sociale ma anche nella modernità e nel progresso. Con lui se ne va un pezzo di storia della sinistra umbra che ci auguriamo possa continuare a vivere, nel suo nome, attraverso la difesa dei valori democrazia. Per commemorare la sua scomparsa ho chiesto all’aula del consiglio regionale un minuto di silenzio”. Tesei “Sincero cordoglio da parte mia e di tutta la Giunta regionale per la scomparsa di Francesco Mandarini”. Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei alla notizia della morte di Mandarini. “Politico e professionista dai numerosi interessi, ha sempre messo a disposizione della comunità le proprie conoscenze unite alla sensibilità umana. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della comunità regionale di cui è stato presidente”. Umbria Jazz

A ricordarlo è anche Umbria jazz. “Se ne è andato – spiega UJ – un vecchio amico del festival, ma non solo: Mandarini era strettamente legato alla nascita stessa di Umbria Jazz, nell’estate del 1973. Con gli altri membri della prima giunta regionale dell’Umbria a presidenza Pietro Conti, accolse con entusiasmo la proposta di Carlo Pagnotta di “inventare” in poche settimane un festival jazz. Lo stesso entusiasmo con cui poi avrebbe seguito e sostenuto la manifestazione da presidente della Regione”.

Modena

“Lo incontravo spesso per via Bontempi – ricorda la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena – e ci scambiavo due opinioni ricordando con piacere i tempi in cui la politica aveva punti di riferimento chiari, opposti, avversari, ma netti. Mi addolora l’idea di non poterlo incontrare più, della dissolvenza di un mondo che ha formato uomini di spessore e ha fatto la storia della nostra Regione”.

Meloni

“Esprimo, a nome mio e del gruppo consiliare del Partito democratico, profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Mandarini, giornalista, dirigente d’ azienda e terzo presidente della Regione Umbria, dal 1987 al 1992″: così la capogruppo del Pd, Simona Meloni. “Francesco Mandarini, che aveva compiuto ieri 80 anni – spiega Meloni – è stato un operaio e poi punto di riferimento della politica. Un grande ascoltatore, che ha saputo imprimere alla nostra regione l’ importanza dell’ accoglienza e della vicinanza agli ultimi. Ci lascia un protagonista, una colonna portante della comunità della sinistra umbra, che ha dato la vita per le comunità di cui ha fatto parte”.

Sgalla

Cordoglio anche del segretario regionale della Cgil, Vincenzo Sgalla: “Francesco Mandarini è stato l’emblema della classe operaia perugina. Per questo la sua scomparsa addolora profondamente tutto il mondo del lavoro umbro. Per anni Francesco è stato il leader carismatico di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori: primo lavoratore eletto alla Perugina in un organo sindacale di base su scheda bianca. Con la scomparsa di Checco se ne va un pezzo di storia della nostra città e della nostra regione. Checco, l’emblema di una generazione comunista capace di lottare e conquistare, pace, libertà, dignità e grande emancipazione anche economica”.

Romizi

Cordoglio arriva anche da parte del sindaco di Perugia Andrea Romizi: “Un uomo delle istituzioni – sottolinea – profondamente legato alla sua terra e alla città di Perugia”.