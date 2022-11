Pole dance, la sedicenne Francesca Cesarini si conferma campionessa del mondo

MAGIONE – Francesca Cesarini si conferma campionessa del mondo di para pole dance, dopo il titolo vinto nel 2021. Sì, perché la giovanissima umbra ha dominato il World pole and aerial championship 2022 di Losanna (Svizzera), tornando nella sua Magione con un’altra medaglia d’oro. Ma Francesca, che frequenta le scuole superiori, oltre a essere un’atleta straordinaria, è soprattutto un esempio di forza, coraggio e determinazione per i coetanei disabili. “Quello che sono si vede, ma io non mi sento inferiore a nessuno”, ha detto nella sala stampa del mondiale di pole dance la sedicenne di Magione nata senza due avambracci e una gamba. Ad ascoltarla c’era papà Marco: “La medaglia d’oro mi ha ovviamente inorgoglito, ma sentirle dire quelle parole è stato il momento più emozionante. Non so se questa modalità di vivere la sua condizione fisica dipenda dall’esserci nata, mentre tutti gli atleti che hanno parlato prima di lei avevano una disabilità legata a incidenti, ma penso veramente che lei sia un grande esempio di forza”