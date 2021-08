Poker del Perugia: arrivano Matos, Zanandrea, Ghion e Segre. Scambio con la Spal

PERUGIA – Ultimo giorno di calciomercato con il botto per il Perugia che piazza due colpi veramente interessanti per il completamento del reparto di centrocampo a disposizione di mister Massimiliano Alvini.

Ecco Ghion Dopo quasi un mese di attesa, nel pomeriggio di martedì la società biancorossa ha annunciato la firma di Andrea Ghion. Il centrocampista arriva in prestito dal Sassuolo con diritto di opzione e contropzione e vestirà la magilia del Grifo per le prossime due stagioni. Nato a Mantova, classe 2000, Ghion ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Sassuolo fino all’esordio in Serie A dove ha totalizzato 3 presenze. Lo scorso anno al Carpi con 33 presenze e 5 reti.

Arriva Segre L’altro colpo messo a segno dal Perugia è l’approdo in prestito fino al 30 giugno 2022 con diritto e obbligo di riscatto di Jacopo Segre dalle file del Torino. Il centrocampista, nato nel capoluogo piemontese il 13 febbraio 1997, vanta 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia con il Torino, 84 in Serie B fra Chievo Verona, Venezia e Spal, dove in quest’ultima ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione totalizzando 18 presenze e 1 gol. In quest’ultima operazione si registra il passaggio in granata di Samuele Angori, difensore centrale che giocherà nella Primavera.

Col passare dei minuti però va a segno il colpo più importante: Ryder Matos.L’attaccante (seconda punta) arriva a titolo definitivo dall’Udinese fino al 2024.

Ecco Zanandrea. Si rinforza la difesa con l’arrivo di Gianmaria Zanandrea, classe 1999.Il difensore ex Juventus Under 23 arriva in prestito dal Mantova fino a fine stagione con diritto di riscatto.

Scambio con la Spal. Il Grifo riesce a liberarsi di Federico Melchiorri girandolo in prestito alla Spal e prende in cambio il centrocampista Alessandro Murgia.