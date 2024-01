Pnrr in Umbria: 4.400 opere finanziate, importo di 4 miliardi

PERUGIA – Si è tenuta martedì nel Salone d’onore di Palazzo Donini una riunione, richiesta dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, in merito allo stato di attuazione del Pnrr Umbria, considerando le ricadute e la grande importanza, infrastrutturale ed economica, che i progetti in questione hanno per il territorio. Presenti all’incontro, il direttore regionale per il Coordinamento Pnrr, Luca Federici, il dirigente del servizio dedicato, Carlo Cipiciani, e gli appartenenti al servizio stesso. I dati forniti, estrapolati dal sistema nazionale Regis, hanno evidenziato che le opere totali, al momento, sono circa 4.400 per un importo totale di 4 miliardi di euro tra Pnrr, Pnrr Sisma e Pnrr Sanità. Questo totale raggiunge i 5,2 mld se si considera il co-finanziamento delle grandi opere.

Il quadro

La maggior parte dei fondi, il 90% del totale viene assorbita da 30 grandi opere, mentre la Regione dell’Umbria appare come soggetto attuatore in 275 progetti, per un totale di oltre 350 milioni, e gli Enti Locali sono attuatori di 4.300 progetti circa per un totale di 460 milioni. Per ciò che concerne la capacità di intercettare i fondi, è stato evidenziato come l’Umbria abbia messo a segno performance più rapide e incisive rispetto alla media nazionale e del Centro Italia, così come per quel che concerne le tempistiche della rendicontazione dove l’Umbria è, a parimenti di altre tre Regioni, tra le migliori d’Italia. È stato inoltre sottolineato che in merito a tutti i progetti, compresi quelli in cui sono soggetti attuatori le grandi aziende di Stato, al momento non appaiono criticità che mettano in dubbio la loro concretizzazione nelle tempistiche previste.

Monitoraggio