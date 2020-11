PMI Day 2020: tour virtuali aziendali per oltre 800 studenti umbri

PERUGIA – Più di 800 studenti dell’Umbria hanno partecipato alla undicesima edizione del PMI Day, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese promossa da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con le Associazioni territoriali del sistema Confindustria per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità. Quest’anno l’evento si è svolto online, data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, che ha reso necessario un cambio di format rispetto alle precedenti edizioni, caratterizzate dalle visite in azienda degli alunni. Le difficoltà non hanno tuttavia indebolito il legame tra scuola e lavoro, che questa iniziativa ha contribuito a consolidare nel tempo. Lo confermano i numeri: il PMI Day 2020 ha visto coinvolte 27 aziende associate a Confindustria Umbria e 17 scuole superiori del territorio, attraverso videocollegamenti e tour virtuali negli stabilimenti aziendali.

Tomassini “Cambia la forma ma non la sostanza dell’iniziativa, che rappresenta un’occasione importante per far comprendere ai ragazzi cos’è il mondo dell’industria e quali prospettive offre per il loro futuro lavorativo”, ha sottolineato Alessandro Tomassini, presidente Piccola Industria di Confindustria Umbria. “In questo periodo di grande difficoltà – ha aggiunto Tomassini – dobbiamo continuare a trasmettere ai giovani l’orgoglio e la passione del fare impresa, facendo conoscere l’impegno quotidiano che gli imprenditori condividono con i propri collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi”.

Le imprese aderenti Nel corso della giornata, gli imprenditori hanno mostrato via web agli studenti la vita, i processi, le tecnologie e le competenze delle proprie organizzazioni, attraverso video e testimonianze dirette. Le imprese associate a Confindustria Umbria che hanno aderito all’iniziativa sono: Angelantoni Industrie, Artegraf, Birra Flea, Brunello Cucinelli, Cardinalini, Ciotti Luciano, Diesis, Effemedica, Elcom System, Erreppi, Fabiana Filippi, Grafiche Trotta, Graphic Masters, Gruppo Poligrafico Tiberino, Litograf Editor, Lungarotti, NTS Project, Officine Meccaniche Aeronautiche, Oleificio Ranieri, Pattern, Stabilimento Tipografico Pliniana, Tecnocarta, Tecnostampa, TI Style, Umbria Gas, Wde Maspell, Welcare Industries.

Hanno aperto virtualmente le porte anche il Laboratorio meccatronico (Labomec) di Foligno e il Laboratorio biotecnologie (Biolabotech) di Terni di ITS Umbria Academy, l’accademia tecnica di alta specializzazione post diploma nata per formare tecnici da inserire efficacemente nel mondo del lavoro. Le scuole che hanno partecipato sono: IIS “Cassata Gattapone” di Gubbio, IIS “Cavour Marconi Pascal” di Perugia, IIS “Franchetti Salviani” di Città di Castello, IIS “Polo Bonghi” di Assisi, IIS Tecnico economico e Professionale “A. Casagrande – F. Cesi” di Terni, IIS Campus “Leonardo Da Vinci” di Umbertide, IIS “R. Casimiri” di Gualdo Tadino, Istituto Professionale Orfini di Foligno, IPSIA “Sandro Pertini” di Terni, Istituto omnicomprensivo “Giuseppe Mazzini” di Magione, ITE “Feliciano Scarpellini” di Foligno, IIS “Giuseppe Giovagnoli” di Sansepolcro, ITET “Aldo Capitini” di Perugia, ITT “Allievi Sangallo” di Terni, Istituto Omnicomprensivo “Rosselli Rasetti” di Castiglione del Lago, ITT “Leonardo Da Vinci” di Foligno, Liceo “G. Marconi” di Foligno.