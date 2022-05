Più di 500 di corsa e a piedi per ricordare Giorgia Panciarola morta mentre andava a scuola

PERUGIA – “È stata una bellissima giornata di sport, amicizia e solidarietà. Giorgia sarebbe certamente orgogliosa di quello che abbiamo e avete fatto”: a sottolinearlo è stato Fabio Panciarola, il papà di Giorgia, la diciannovenne scomparsa un anno fa in un incidente stradale a San Feliciano, mentre si recava a scuola. Per il secondo anno consecutivo la famiglia, insieme al comitato degli ‘Amici di Giorgia’, ha promosso una gara podistica sulle sponde del lago Trasimeno per ricordare la ragazza e soprattutto raccogliere fondi da devolvere all’Istituto Serafico di Assisi.

Ricordo dell’amico

Un ricordo al quale si è legato quello di Carlo Checcarelli, amico della famiglia e del comitato, scomparso improvvisamente pochi giorni fa. Sono stati 217 gli atleti da tutta l’Umbria e non solo che hanno partecipato alla gara agonistica di 11 chilometri vinta da Thomas Sorci, dell’atletica Winner Foligno, seguito da Riccardo Morelli (Atletica Umbertide) e Federico Morini (Tiferno Runners). Tra le donne invece il primo posto è andato a Roberta Belardinelli, dell’Atletica Castello Firenze, seguita da Emanuela Varasano (Atletica Capanne) e Lorena Piastra (Tx Fitness Ssd). Accanto alle atlete e agli atleti oltre 300 persone hanno dato vita alla camminata non competitiva di 4,5 chilometri sempre nella cornice lacustre.