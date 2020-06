Pistola in pugno ruba auto e borsa a una donna: scattano le indagini

PERUGIA – E’stata prima minacciata e poi rapinata da un uomo con una pistola mentre andava a fare la spesa. L’uomo, a volto scoperto, arma in pugno ha portato via la vettura, una Volkswagen Polo, con dentro borsa e portafogli. E’ avvenuto alle 12,30 di giovedì davanti al piazzale dell’Emi di Ponte Felcino. La donna ha subito allertato i carabinieri della stazione di Perugia. Intervenuti sul posto, i militari hanno vagliato le telecamere per acquisire immagini utili all’indagine e hanno sentito i possibili testimoni. La vittima ha sporto denuncia.