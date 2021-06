Piegaro, dolore per Renzo Meloni stroncato da un malore durante una passeggiata

PIEGARO – Dolore a Castiglion Fosco, frazione del comune di Piegaro, per la morte del padre della vicepresidente del consiglio regionale, Simona Meloni, deceduto martedì sera a 78 anni. L’uomo era uscito per una passeggiata quando è stato colpito dal malore. A Meloni sono giunte le condoglianze della presidente Donatella Tesei e dell’intera giunta regionale: Ad abbracciare la vicepresidente è stata anche l’intera assemblea legislativa, a cominciare dal presidente Marco Squarta ma stesso messaggio di affettuosa vicinanza è arrivato da Tommaso Bori, Andrea Fora, Stefano Pastorelli, Eleonora Pace, Vincenzo Bianconi e Roberto Morroni per i gruppi Pd, Patto per l’Umbria, Lega, Fratelli d’Italia, Misto e Forza Italia di palazzo Cesaroni. I funerali si terranno giovedì alle 16 nella chiesa di Castiglion Fosco.