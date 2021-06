Piediluco, musica, arte e spettacoli: tutto pronto per la Festa delle acque fino al 4 luglio

TERNI – Fino a domenica 4 luglio, giornate di musica, arte, sport e teatro animano i piccoli borghi dell’Umbria Sud accomunati dall’elemento acqua che li contraddistingue e li rende unici: Piediluco, con il suo omonimo lago, Arrone, Casteldilago lambiti dal fiume Nera e Marmore con la sua Cascata, la più alta di Europa. La consueta Festa delle Acque quest’anno più che mai assurge al suo simbolico valore: dopo un lungo inverno è tempo di festeggiare una nuova stagione. Un lavoro di rete che nasce dalla volontà di unire le forze per tornare a vivere e far rivivere i nostri luoghi del cuore.

Fioretti Francesco Fioretti il neo-presidente della pro loco di Piediluco dichiara in una nota: “C’è tanta energia ed entusiasmo nonostante le difficoltà non manchino. Per le normative vigenti non potremo realizzare la tradizionale sfilata delle barche e lo spettacolo pirotecnico. Abbiamo ritenuto, tuttavia, realizzare questa particolare edizione per ripartire con ottimismo e tornare ad occuparci della valorizzazione del nostro territorio”. Il programma completo consultabile su: https://www.piediluco.eu/.