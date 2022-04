Picchiò a sangue allenatore durante un torneo giovanile: due anni di Daspo

TERNI – Non potrà più avvicinarsi per due anni nei luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi il genitore del calciatore della Under 14 del Ponte di Nona che lo scorso 18 aprile ha pestato a sangue Francesco Latini, allenatore dell’Accademia Calcio durante il torneo Regina Pasqua Football Cup, tenutasi a Gabicce Mare.

Lo ha stabilito il questore di Pesaro Urbino, identificato l’uomo e ricostruiti i fatti. L’uomo aveva scavalcato la recinzione e aggredito l’allenatore, colpendolo violentemente prima a volto e poi una volta a terra, anche ad un fianco.

I calci furono così forti da generare un ematoma ad un rene, che costrinsero Francesco latini ad un immediato ricovero nell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, con una prognosi di trenta giorni.