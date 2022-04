PERUGIA – Le forze dell’ordine di Perugia hanno denunciato un 32enne che, nonostante il provvedimento di mantenersi a distanza dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex fidanzata, ha vìolato le misure cautelari per raggiungere l’abitazione della donna a Monteluce. L’uomo era dotato di braccialetto elettronico. Il giovane per un lungo periodo di tempo aveva costretto a violenze fisiche e psicologiche la fidanzata che in una circostanza è stata colpita con un cavo elettrico.