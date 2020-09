Picchia la moglie e il figlioletto con una mazza da baseball

Indagini Le indagini hanno preso il via a seguito di segnalazioni di episodi di violenza, accaduti anche in strada, nei confronti della moglie e del figlio di 5 anni, vittime di continue e crescenti aggressioni. In particolare, all’interno delle mura domestiche, sono state accertate ripetute circostanze in cui, per futili motivi, l’uomo si è scagliato contro i congiunti con insulti e violente percosse. Più volte il bimbo stato preso per i capelli, schiaffeggiato e minacciato di morte dal padre, il quale in una circostanza lo avrebbe picchiato, insultandolo, poiché, a suo dire, non si difendeva a dovere dai propri compagni di gioco.

Sequestrati Sono stati inoltre sequestrati, durante la perquisizione domiciliare, una pistola “scacciacani”, priva del tappo rosso, una spada giapponese tipo “katana”, un pugnale e una mazza da baseball; quest’ultima sarebbe stata utilizzata, in una circostanza, per colpire la moglie. L’arrestato è stato portato a Capanne, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.