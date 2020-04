Picchia la moglie davanti ai figli e la manda in ospedale: denunciato

ASSISI – Ancora un caso di violenza in famiglia. Ha lasciato l’abitazione famiglia ed è stato denunciato per maltrattamenti, il papà fermato alcune sere fa dagli agenti del commissariato di Assisi, intervenuti in una frazione del comprensorio, dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia. Qui è stato trovato anche un fucile, regolarmente detenuto dal marito, ma comunque ritirato cautelativamente dai poliziotti. Secondo la ricostruzione emersa nell’abitazione, l’uomo si sarebbe inizialmente scagliato contro la coniuge con una serie di insulti, dopodiché ha alzato le mani contro la stessa, mentre nella casa c’era anche i bimbi. La donna ai poliziotti ha spiegato che quello appena subito non era il primo sopruso, ma che aveva comunque continuato a tollerare nella vana speranza che i comportamenti del marito potessero cambiare. Dopo l’aggressione la mamma è stata accompagnata al Pronto soccorso di Assisi dove è stata visitata e medicata, ma fortunatamente le lesioni riportate non sono risultate gravi.