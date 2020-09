Picchia la figlia perché non gli piacciono gli amici: denunciato

Violenza In base a quanto emerso, la ventottenne sarebbe stata colpita con pugni e schiaffi al volto e spintoni, mentre in un’occasione il papà l’avrebbe afferrata per il collo e sbattuta contro il muro, rompendole gli occhiali da vista. Le violenze del padre contro la figlia sarebbero tutte riconducibili alle frequentazioni della giovane che il 61enne, di origini siciliani, ma residente nel comune dell’Alto Tevere, non ha mai gradito.