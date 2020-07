Piano rifiuti, si mette al lavoro un Comitato tecnico-scientifico

PERUGIA – Chiusura del ciclo dei rifiuti e sua gestione economica, autosufficienza, tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente sono gli obiettivi che il nuovo Comitato tecnico-scientifico – presentato martedì mattina dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, e dall’assessore all’Ambiente, Roberto Morroni – si è dato per arrivare al Piano di gestione integrata dei rifiuti.

Modello Coerenti con gli obiettivi dovranno essere i mezzi, come ha sottolineato Morroni, “per l’individuazione del modello di gestione e delle migliori pratiche esistenti”. “Scontiamo qualche ritardo – ha commentato Tesei – ma i tre mesi di covid ci hanno impedito di iniziare prima questo lavoro. Il tema del piano dei rifiuti è molto importante e ora la costituzione del comitato è fondamentale”. Lo ha quindi definito “strumento fondamentale di supporto” per l’adozione del nuovo piano rifiuti anche Morroni perché “ripensare questa materia ha bisogno di solide basi tecniche e scientifiche”. Un piano – è stato sottolineato – che possa assicurare la gestione dei rifiuti in Umbria per i prossimi 20 anni, “arrivando a scelte di qualità” come ha aggiunto Morroni. “Nell’individuare il modello di gestione – ha detto ancora l’assessore – la valutazione non sarà politica ma solo tecnica, come è giusto che sia”.