Piano rifiuti, la Regione fissa i tempi: “Nel 2028 ci sarà il termovalorizzatore in Umbria”

“In Umbria mancava e ne avevamo bisogno” ha commentato la presidente. “Un piano fatto con molta attenzione – ha aggiunto – e che ci mette al sicuro almeno per i prossimi 30 anni”. Secondo Tesei è stato fatto un lavoro “molto approfondito sia dal punto di vista tecnico che della sostenibilità, dando una risposta concreta alle problematiche che attengono al ciclo dei rifiuti”. “Un lungo percorso – ha ricordato la presidente – iniziato nel 2020 con una regione che non aveva un piano dei rifiuti aggiornato anche alle esigenze della comunità umbra e alla situazione del ciclo dei rifiuti”. Poi la data sul termovalorizzatore: “Il primo gennaio 2028 vogliamo che il termovalorizzatore in Umbria sia in funzione”. I punti illustrati del piano sono principalmente quelli che erano stati anticipati ad inizio anno con due atti della Giunta e che segnavano già lo scenario di riferimento verso il quale è stata poi orientata la costruzione completa del documento di piano.

Messa in sicurezza del sistema

Un piano che per Morroni sta ad indicare che in passato “non solo si è perso tempo” ma anche “che la politica ha fallito”. Secondo l’assessore all’ambiente, dà all’Umbria due obiettivi. “Da un lato – ha spiegato – la stabilità, mettendo in sicurezza il sistema della gestione dei rifiuti, evitando il profilarsi di situazioni di emergenza o di ingovernabilità del fenomeno. Dall’altro è un piano che fa compiere all’Umbria un balzo in avanti allineando la nostra regione e l’organizzazione del ciclo dei rifiuti a quella delle zone più avanzate del nostro Paese e dell’Europa. Un piano quindi all’insegna del recupero di materia scandito dall’incremento dell’obiettivo della raccolta differenziata che intendiamo portare al 75% per cento, oltre che dall’uso della valorizzazione energetica come attività residuale ma capace di dare chiusura al ciclo, e cioè garantire quel passaggio che è mancato per anni al sistema di gestione dei rifiuti dell’Umbria”. Alla creazione del piano – è stato poi annunciato – farà seguito ora anche la raccolta delle osservazioni che poi saranno nuovamente sottoposte all’attenzione dell’esecutivo prima dell’adozione definitiva che anticiperà così l’inizio del cammino all’interno dell’assemblea legislativa. L’obiettivo dichiarato è quindi quello di raggiungere l’approvazione del piano entro l’anno.